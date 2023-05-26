Франкфурт-на-Майне, Германия, 26 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина во Франкфурте-на-Майне присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на лётное поле аэропорта, где схватил политика. Об этом 26 мая сообщает Bild со ссылкой на источники.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 24 мая, когда Шольц в сопровождении полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центробанка.

«За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал к нему на лётном поле, обхватил его рукой и притянул к себе», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что перед этим неизвестный просто присоединился к кортежу канцлера на своей машине. Сотрудники полиции пропустили автомобиль на территорию аэропорта, посчитав его сопровождающим.

Уточняется, что телохранители осознали опасность ситуации, только когда мужчина отпустил Шольца. Задержанный позже заявил, что принял кортеж за свадебный.

Как ранее сообщало ИА Регнум, лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Шольц «теряет связь с реальностью». По словам Мерца, восприятие действительности канцлером тревожным образом расходится с реальностью. Он добавил, что власти раздираются во внутренних конфликтах, ссорах и распрях.