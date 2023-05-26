Оттава, 26 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Канада поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. Об этом заявила министр обороны этого государства Анита Ананд на заседании созданной странами Запада многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Министр Ананд также объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов канадских ВВС», — говорится в заявлении, которое было распространено минобороны страны.

По словам Ананд, поставка боеприпасов и оружия Киеву «идёт по плану».

Отмечается, что Канада уже поставила Украине автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один млн патронов калибра 5,56 мм, кроме этого дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.

По данным минобороны Канады, с начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе один млрд (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.

Уточняется, что Канада также обязалась поставить на Украину восемь танков Leopard 2A4, 39 бронированных машин, одну ремонтно-эвакуационную машину, зенитный ракетный комплекс NASAMS и гаубицы.

По словам министра обороны Канады, страна расширяет свое присутствие в Польше, она направит туда еще пять медицинских инструкторов в дополнение к семерым, которые работают на территории этой страны, обучая украинских военных «продвинутым медицинским навыкам».

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны готовы нарастить поддержку Украины. Он добавил, что не возражает против помощи Украине другими способами, например, в виде тренировки украинских военных и подготовки пилотов.

В марте Оттава отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В апреле Трюдо заявил, что Оттава готова отправить на Украину ещё больше оружия. Новый пакет военной помощи будет включать более 21 тысячи единиц вооружения и свыше 2,4 млн патронов, а также 38 пулемётов.