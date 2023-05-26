Оттава, 26 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Канада поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. Об этом заявила министр обороны этого государства Анита Ананд на заседании созданной странами Запада многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

Минобороны Канады: Оттава поставит Киеву более 40 авиационных ракет AIM-9
Иван Шилов ИА REGNUM
Поставка вооружения Киевскому режиму

«Министр Ананд также объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов канадских ВВС», — говорится в заявлении, которое было распространено минобороны страны.

По словам Ананд, поставка боеприпасов и оружия Киеву «идёт по плану».

Отмечается, что Канада уже поставила Украине автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один млн патронов калибра 5,56 мм, кроме этого дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.

По данным минобороны Канады, с начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе один млрд (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.

Уточняется, что Канада также обязалась поставить на Украину восемь танков Leopard 2A4, 39 бронированных машин, одну ремонтно-эвакуационную машину, зенитный ракетный комплекс NASAMS и гаубицы.

По словам министра обороны Канады, страна расширяет свое присутствие в Польше, она направит туда еще пять медицинских инструкторов в дополнение к семерым, которые работают на территории этой страны, обучая украинских военных «продвинутым медицинским навыкам».

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны готовы нарастить поддержку Украины. Он добавил, что не возражает против помощи Украине другими способами, например, в виде тренировки украинских военных и подготовки пилотов.

В марте Оттава отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В апреле Трюдо заявил, что Оттава готова отправить на Украину ещё больше оружия. Новый пакет военной помощи будет включать более 21 тысячи единиц вооружения и свыше 2,4 млн патронов, а также 38 пулемётов.