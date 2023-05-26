Краснодар, 26 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Жители Краснодара ранним утром 26 мая сняли на видео момент, когда беспилотный летательный аппарат врезался в офисное здание в одном из центральных районов города.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Ударной волной в соседнем многоэтажном доме было выбито почти два десятка окон. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. В самом офисном здании повреждена крыша.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, детали случившегося устанавливаются.

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Как сообщалось ранее, на Морской улице в центре Краснодара упали два беспилотных летательных аппарата. В администрации города провели экстренное заседание оперативного штаба. Гражданам, чьё имущество пострадало, будет оказана помощь, сообщил глава города Евгений Наумов.

Жизнеобеспечивающая инфраструктура города не пострадала, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил профильные службы за оперативные и профессиональные действия и отметил, что проведение следственных мероприятий продолжается.