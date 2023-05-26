Тверь, 26 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Встреча, приуроченная ко Дню российского предпринимательства состоялась сегодня, 26 мая, в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» в Твери. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики региона

«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, работу, ваше отношение к родной стране и нашей территории, — обратился к присутствующим Игорь Руденя. — Вы стремитесь не только развивать свое предприятие, но и делать сильнее нашу Тверскую область на фоне мировых вызовов. Благодаря вашему труду и работе наша экономика становится все более конкурентной. Предприятия нашего региона активно вовлечены в общенациональную повестку: реализуют проекты в сферах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. И, конечно, особого уважения заслуживают участие наших предприятий в обеспечении выпуска необходимой продукции для специальной военной операции, поддержка, которую они оказывают нашим военнослужащим».

Игорь Руденя процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что в российском бизнесе много настоящих бойцов, которые связывают свое будущее с родной страной, и отметил, что эти слова в полной мере относятся к предпринимателям тверского региона.

Благодарственных писем губернатора Тверской области удостоены управляющий директор ООО «АксТим» Дмитрий Горынин, генеральный директор ООО «Тверской кирпич» Асатур Гукасян, генеральный директор АО «СтанкоМашКомплекс» Сергей Егоров, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик Новый город» Максим Оводков и директор цепочки поставок ООО «Милфудс» Сергей Юшин.

Все награжденные отметили, что в нынешних условиях непросто сохранять темпы производства, сотрудников и рынки сбыта. Однако при государственной поддержке, которую оказывают федеральные и региональные власти, компаниям удается не только оставаться на плаву, но и увеличивать линейки производства.

«Наше предприятие работает лишь около года, но я с гордостью могу заявить, что мы заняли 4% от доли рынка. – рассказал директор цепочки поставок ООО «Милфудс» Сергей Юшин. — Сейчас мы заняты налаживанием оборудования для создания капсульного кофе. Планируем запустить линию уже в сентябре. И это бы было очень сложно реализовать без поддержки областного правительства».

Еще одно новое предприятие, появившееся в Верхневолжье за последний год, — компания «Тверской кирпич». Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции после периода длительной консервации завода состоялся в августе 2022 года.

«У нас сильная, профессиональная команда, и изначально мы рассчитывали только на свои собственные силы в восстановлении производства, — отметил генеральный директор ООО «Тверской кирпич» Асатур Гукасян. — Однако нам была оказана существенная помощь со стороны областного правительства. Я работал во многих регионах России, поэтому могу со всей ответственностью сказать, что в Тверской области у нас складывается самое эффективное совместное взаимодействие с органами власти на всех уровнях. Я никогда раньше не встречал настолько тесную их заинтересованность в совместной работе».

Во многом благодаря работе местного бизнеса экономика Тверской области по итогам 2022 года продемонстрировала устойчивость. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, увеличился валовой региональный продукт, вырос объем отгруженных товаров и оборот малых и средних предприятий. Удалось сохранить на уровне предыдущего года объемы промышленного производства.

В первом квартале текущего года областная экономика перешла к росту. Повысилась инвестиционная активность. Сегодня в Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 180 млрд рублей и порядка 24 тысячами создаваемых рабочих мест. Это в том числе уникальные, не имеющие аналогов в стране, производства синтетических алмазов, компьютерной техники, канатных дорог, оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.

Еще один важный показатель — рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. Если на начало 2022 года в тверском регионе было 47 120 малых и средних предприятий, то на 1 января 2023 года на 400 больше — 47 526 субъектов предпринимательства. Региональным приоритетом является поддержка компаний, которые вкладывают средства в развитие своего дела, увеличивают производственные мощности, создают новые рабочие места. Это направление, как отметил Игорь Руденя, будет развиваться с учетом мнения бизнес-сообщества.

В рамках программ «Оборотный капитал», «Импортозамещение», «Промышленная ипотека», «Стабильный бизнес», «Проекты туризма» в прошлом году поддержку получили более 170 предприятий региона. По линии регионального Фонда содействия предпринимательству компаниям предоставлено 449 льготных займов — на 112 больше, чем в 2021 году. Расширены и приняты новые меры поддержки для компаний, получающих кредиты в отечественных банках, для арендодателей недвижимого имущества, предприятий сферы информационных технологий.

В этом году введено новое направление: субъекты малого и среднего бизнеса сфер промышленного производства, сельского хозяйства и туризма могут получить льготные займы на газификацию своих предприятий. Особое внимание уделяется кадровым вопросам. Работа начинается уже со школьной скамьи. Принято решение существенно увеличить в регионе количество временных рабочих мест для подростков: в 2023 году с 7,5 тысячи до 12 тысяч, в 2025 году — до 25 тысяч рабочих мест. Это позволит школьникам познакомиться с возможностями региональной экономики, как можно раньше выбрать для себя востребованную профессию.