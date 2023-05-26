Тампере, Финляндия, 26 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдёт в Германии. Об этом 26 мая сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

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Выборы страны-хозяйки мирового первенства прошли на ежегодном конгрессе IIHF в финском Тампере. За право провести ЧМ-2027 боролись Германия и Казахстан.

Заявка Германии получила 75% голосов, Казахстана — 25%. Ранее одним из претендентов была Норвегия, но в январе она отозвала свою заявку. Таким образом, турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.

Текущий чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии. В 2024 году турнир примет Чехия, в 2025-м — Швеция и Дания, в 2026-м — Швейцария.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая действующие чемпионы мира по хоккею финны проиграли сборной Канады в четвертьфинале со счётом 1:4. Кроме того, сборная Германии одержала победу над командой Швейцарии в ¼ финала со счётом 3:1. В полуфинале турнире сыграют Канада — Латвия и США — Германия.