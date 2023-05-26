Челябинск, 26 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В одном из мусорных контейнеров в центре Челябинска найден новорожденный ребёнок. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Сообщается, что днём 26 мая в мусорном контейнере около дома, расположенного в Центральном районе, найден младенец мужского пола, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личности родителей новорожденного. Людей без определённого места жительства удалось найти в течение 30 минут после поступления сообщения об обнаружении ребёнка в мусорном контейнере.

По данным пресс-службы минздрава региона, мальчик находится в реанимации, у него переохлаждение и низкая масса тела.

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти нашли в Москве рано утром 24 апреля. Его обнаружили во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка. На теле ребёнка были множественные ранения.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.