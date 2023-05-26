Москва, 26 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. На вооружение российской армии принята снайперская винтовка Чукавина, созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД). Об этом 26 мая заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Vitaly V. Kuzmin Снайперская винтовка Чукавина

По его словам, специалисты концерна уже получают позитивные отзывы от военных, эксплуатирующих новую винтовку.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби заявил о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

СВЧ — это полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная для использования патронов 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (308 Win), и в первом калибре она совместима с магазинами от СВД, которую должна со временем заменить.