Москва, 26 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Уверения официальных лиц США о том, что Соединённые Штаты не поощряют атаки Украины на Россию являются лживыми и лицемерными. Об этом 26 мая сообщили в МИД России.

JIM LO SCALZO / POOL / EPA /ТАСС Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Отмечается, что вызванным в МИД РФ 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по территории России.

«Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия акцентировала внимание на том, что враждебные действия Соединённых Штатов, которые давно уже стали стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, который может привезти к непредсказуемым последствиям.

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук. По мнению Лаврова, власти Штатов заблуждаются, считая, что их «самосохранение» при угрозе начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном. https://regnum.ru/news/3808717

Ранее он заявил, что Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом. Он подчеркнул, что российская сторона не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она находится с той стороны баррикад, где разделяют желание жить своим умом и в интересах своих народов.

Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

С 2020 года в России действует новая военная доктрина, позволяющая президенту применить превентивный ядерный удар в четырех случаях: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил о постоянных угрозах Запада в адрес России, в том числе ядерном шантаже.