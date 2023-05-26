Москва, 26 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил РФ нанесла удары по нескольким пунктам дислокации бригад ВСУ и одному пункту дислокации иностранного легиона. Об этом 26 мая рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Валентин Капустин/РИА Новости Авиация Вооружённых сил РФ

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ, пункту временной дислокации иностранного легиона и сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ», — сказал он.

Уточняется, что противник был уничтожен в окрестностях населённых пунктов Верхнекаменское и Торецк.

Представитель пресс-службы группировки также сообщил об уничтожении укрытия украинского вооружения и военной техники в районе Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе боевой работы экипажей танков Т-90 Южного военного округа в зоне спецоперации уничтожена рота украинских военных. Роту ВСУ сожгли три российских танка, рассказал командир одного из экипажей с позывным Лебедь.