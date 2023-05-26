Москва, 26 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% гряждан РФ, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62% опрошенных, лидерам фракций КПРФ Геннадию Зюганову и «Справедливая Россия — за правду!» Сергею Миронову 36,1% и 32,4% соответственно.

По результатам опроса, одобряют деятельность главы государства 76,5% респондентов, деятельность правительства — 50,6% опрошенных, деятельность премьер-министра — 52,3%.

Опрос был проведен с 15 по 21 мая, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому 80% жителей России доверяют Владимиру Путину. Ещё 77% граждан доверяют решениям президента.