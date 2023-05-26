Москва, 26 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили под Артёмовском лидера белорусских наёмников, основателя националистической организации «Белый легион» Мирослава Лазовского, сообщил 26 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Соцсети Мирослав Лазовский

В сообщении отмечается, что в 1990-е годы он входил в «Объединение белорусских военных» Николая Статкевича, тогда же создал «Белый легион», члены которого активно участвовали в массовых беспорядках «Минской весны».

Как сообщало ИА Регнум, российская армия 17 мая разгромила отряд белорусских наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорвать фронт на флангах Артёмовска.

Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

Накануне в Сети появилось видео с Артёмовском после длительных боёв за населённый пункт. На кадрах, снятых на коптер, видно несколько полос железнодорожного полотна, по бокам которого раскинулись полуразрушенные здания, колесо обозрения и пострадавшая от ударов церковь, сгоревший автотранспорт, полуразрушенные жилые многоэтажки.