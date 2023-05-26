Берлин, 26 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины, призвали Россию забрать её целиком.

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины. Границы Украины. Расчленение Украины.

Ранее Медведев заявил, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.

«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте её целиком!» — написал один комментаторов.

Другой отметил, что Польша хочет западную часть Украины вокруг Львова. По его словам, такая политика пользуется большой популярностью у польского населения.

Ещё один обратил внимание, что это противоречит Потсдамскому соглашению: если бы Польша забрала большую часть западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии.

«Да ничего теперь не остается кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО», — добавил читатель.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Также он предупредил, что в случае передачи Украине ядерного оружия России нужно будет наносить превентивный удар.