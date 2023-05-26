Читатели Die Welt призвали Россию забрать Украину целиком
Берлин, 26 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины, призвали Россию забрать её целиком.
Ранее Медведев заявил, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте её целиком!» — написал один комментаторов.
Другой отметил, что Польша хочет западную часть Украины вокруг Львова. По его словам, такая политика пользуется большой популярностью у польского населения.
Ещё один обратил внимание, что это противоречит Потсдамскому соглашению: если бы Польша забрала большую часть западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии.
«Да ничего теперь не остается кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО», — добавил читатель.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Также он предупредил, что в случае передачи Украине ядерного оружия России нужно будет наносить превентивный удар.