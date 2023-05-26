Санкт-Петербург, 26 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил 26 мая президент Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам Х Невского международного экологического конгресса.

Путин назвал экологическую безопасность одним из национальных приоритетов России
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин

«Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное, на здоровье и качество жизни миллионов людей», — написал президент.

Национальный проект «Экология», профильные федеральные программы и экологические акции в регионах преследуют именно такие задачи, отметил Владимир Путин. В таких акциях принимают участие всё больше граждан, в том числе молодых, в России появляется всё больше экологических волонтёров, подчеркнул президент.

«Мы рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере», — добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, 25 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент предложил создать в ЕАЭС климатический и экологический клуб. В его задачи должна входить реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зелёных технологий и многое другое, отметил Владимир Путин.

В январе 2023 года на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на контроле вопросы экологии и борьбы с изменением климата. Владимир Путин ранее называл экологическую безопасность одной из ключевых задач по развитию России, напомнил Мишустин.