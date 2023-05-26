Санкт-Петербург, 26 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил 26 мая президент Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам Х Невского международного экологического конгресса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное, на здоровье и качество жизни миллионов людей», — написал президент.

Национальный проект «Экология», профильные федеральные программы и экологические акции в регионах преследуют именно такие задачи, отметил Владимир Путин. В таких акциях принимают участие всё больше граждан, в том числе молодых, в России появляется всё больше экологических волонтёров, подчеркнул президент.

«Мы рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере», — добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, 25 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент предложил создать в ЕАЭС климатический и экологический клуб. В его задачи должна входить реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зелёных технологий и многое другое, отметил Владимир Путин.

В январе 2023 года на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на контроле вопросы экологии и борьбы с изменением климата. Владимир Путин ранее называл экологическую безопасность одной из ключевых задач по развитию России, напомнил Мишустин.