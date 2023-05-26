Москва, 26 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Иконе «Троица» работы Андрея Рублева предстоит реставрация, сообщил 26 мая в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, схема, при которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности будет перемещена, согласована.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Решение о дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов. В середине мая 2023 года президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица». После выставления для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя образ вернут на его историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Также представитель Кремля прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру, вопрос разморозки российских активов и перемещение ядерного оружия в Белоруссию, сообщает корреспондент ИА Регнум.

По словам Дмитрия Пескова, недружественные проявления со стороны соседних для Белоруссии государств требуют дальнейшего развития союзнических отношений, которое подразумевает разные области, в том числе развитие отношений в военной сфере.

Журналистов также интересовала реакция Кремля на то, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесённый ущерб. Пресс-секретарь российского президента пояснил, что Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий.

«В противном случае они нарушают как своё внутреннее законодательство, так и международное право», — заключил Песков.

Комментируя информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц со временем намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, Дмитрий Песков отметил, что Шольц пока не инициировал такой телефонный разговор.

На вопрос о сроках подписания мирного договора между Азербайджаном и Армений представитель Кремля пояснил, что точную дату пока нельзя спрогнозировать, но в обозримой перспективе возможен выход на подписание.

«Никто за временем не гонится», — подчеркнул Песков.

Информируя о ближайших планах российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков отметил, что российский лидер проведёт встречу с членами организации «Деловая Россия» по случаю Дня российского предпринимательства, отмечаемого сегодня, 26 мая, и совещание с Советом безопасности РФ. Также у Путина запланированы международный телефонный разговор и закрытые встречи.

Как сообщало ИА Регнум, День российского предпринимательства бизнес-сообщество страны встречает с внушительным пакетом государственных мер поддержки. На сегодня в России действуют более 6 миллионов малых и средних предприятий и около 8 млн самозанятых граждан. На встрече с членами организации «Деловая Россия» планируется большое выступление Путина. В частности, речь пойдет об инвестициях в регионах и о создании нового финансового инструмента.