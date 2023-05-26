Краснодар, 26 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной взрывов, произошедших на улице Морской, стало падение двух беспилотников.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала», — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кондратьев поблагодарил спецслужбы за оперативные и профессиональные действия, добавив о продолжении следственных мероприятий.

Губернатор также пообещал оказать помощь тем, чьё жильё пострадало в результате атаки.

Как сообщало ИА Регнум, власти Краснодара, где по многочисленным сообщениям местных жителей беспилотники атаковали город и произошло минимум два взрыва, заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом дронов. Местные жители рассказали минимум о двух прогремевших взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе летающие аппараты.