Симферополь, 26 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Крыму выявили агента, который сообщал сведения из закрытых баз украинским спецслужбам. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его информации задержанный работал следователем в местном МВД РФ, у него был доступ к секретным сведениям.

Журналисты уточняют, что изначально майор был задержан за антироссийские посты в социальных сетях, но вскоре было установлено, что он ещё и передавал информацию украинским спецслужбам: сообщал данные силовиков, а также местоположение объектов и другие секретные сведения.

«Теперь помимо дела о дискредитации Вооружённых сил России, задержанному грозит уголовка за «Госизмену» и, возможно, пожизненное», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Задержанные сотрудниками ФСБ украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.

В Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора оборонного предприятия за госизмену. С февраля по апрель текущего года россиянин поддерживал связь с сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины, выполнял их задания и передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооружённых сил России, размещённых в регионе. Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.