Москва, 26 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами организации «Деловая Россия», приуроченную ко дню российского предпринимательства. Об этом 26 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

По его словам, планируется большое выступление Путина. После этого председатель «Деловой России» Алексей Репик расскажет об инвестициях в регионах, а президент организации Павел Титов о создании нового финансового инструмента. Кроме того, будет много выступлений, будут комментарии и вопросы.

Далее президент проведёт совещание с Советом безопасности РФ, потом будет международный телефонный разговор, а вечером закрытые встречи.

Представитель Кремля добавил, что 25 мая у Путина был напряжённый день, связанный с евразийским форумом и армяно-азербайджанским урегулированием. По словам Пескова, день был напряжённый, продуктивный и весьма содержательный.

Как сообщало ИА Регнум, Песков рассказал о встрече Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главы государств дали поручение, что профильные вице-премьеры проведут встречу в Москве, чтобы обсудить оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе.