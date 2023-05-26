Москва, 26 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения в связи с ситуацией на Украине.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

По его словам, изменений в доктринальных подходах по данному вопросу не наблюдается.

«Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — сказал российский дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД РФ отметил, что враги Москвы цинично спекулируют на этой теме, приписывая России отсутствующее у неё намерение применить ядерное оружие из-за ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине администрация США считает низкой. Российский посол в Лондоне Андрей Келин также заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие в ходе проведения СВО на территории Украины.

В апреле издание Newsweek сообщило, что заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия исключительно в качестве средства защиты может применить ядерное оружие, нужно воспринимать всерьёз, несмотря на то, что до сих пор Москва не шла на такой шаг.