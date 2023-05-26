Москва, 26 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Белоруссия сталкивается с недружественными проявлениями со стороны соседних для Минска государств, заявил 26 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале перемещения ядерных боеприпасов на территории республики.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с недружественными проявлениями со стороны соседних для нее государств», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что это всё требует от России и Белоруссии дальнейшего развития союзнических отношений, которое подразумевает разные области, в том числе развитие отношений в военной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены, заявил 25 мая Лукашенко.

Отметим, что 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».