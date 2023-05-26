Москва, 26 мая, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц пока не звонил президенту России Владимиру Путину, Шольц пока не инициировал такой телефонный разговор. Об этом 26 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею», — сказал Песков, добавив, что разговаривать необходимо.

Он напомнил, что президент России открыт для диалога, при этом, естественно, преследует основную цель — защиту интересов России.

Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что со временем намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора с российским лидером.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.

По словам самого Шольца, Германия будет предоставлять Украине «оборонительное» вооружение в виде систем ПВО и артиллерии. Так он ответил на вопрос о возможности поставок в Киев истребителей.