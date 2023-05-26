Москва, 26 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Записку основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского опубликовал 26 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

В ней Жириновский рассуждает о том, что погубило политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова и бизнесмена Бориса Березовского.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — говорится в записке.

Скриншот телеграм-канала ЧЕРНЫШОВ Публикация записки Владимира Жириновского

Чернышов добавил, что сложно спорить с мнением Жириновского, поскольку «он видел людей насквозь».

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Чернышов опубликовал другую записку Жириновского, в которой тот предсказал будущее России. По мнению основателя ЛДПР, это будет как минимум объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году и как максимум в границах славянского мира в 2040-м.