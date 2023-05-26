Москва, 26 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 26 мая вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной, назначив ей четыре года колонии условно за хищение имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Кадр из видео с канала: Blitz.ru Наталья Дрожжина

Также виновными в мошенничестве признаны её муж Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий, которые получили по пять лет колонии общего режима. Бублий при этом лишен права заниматься нотариальной деятельностью на срок два года после отбытия наказания.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о мошенничестве с имуществом актёра Алексея Баталова было возбуждено в середине сентября 2020 года. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

По версии следствия, подозреваемые обманным путем лишили вдову и дочь Баталова двух квартир, мастерской актёра, крупной суммы денег и доли в четырёхкомнатной квартире.

28 апреля Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск прокуратуры ЦАО Москвы и признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены с Натальей Дрожжиной. Кроме того, суд признал недействительными и последствия этих сделок.