Севастополь, 26 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Опубликованы фото разведывательного корабля «Иван Хурс», заходящего в Севастопольскую бухту. Фото опубликовал Telegram-канал «Черноморский Флот».

Телеграм-канал Черноморский Флот Средний разведывательный корабль «Иван Хурс»

«В условиях СВО наш телеграмм-канал «Черноморский Флот» никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете истерики «икспердов», сделаем исключение. Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня. Сам», — говорится в сообщении.

На фото видно, как корабль «Иван Хурс» заходит в Севастопольскую бухту.

«+3 звездочки на рубке. Виват!!!» — сообщают журналисты.

Как передавало ИА Регнум, экипаж российского корабля «Иван Хурс» успешно отразил нападение украинских надводных беспилотников недалеко от пролива Босфор, в исключительной экономической зоне Турции.

Средний разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» патрулировал, обеспечивая безопасность двух стратегически важных как для России, так и для Турции газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как пояснил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, такие «мероприятия по защите объектов» проводятся после прошлогоднего теракта на «Северных потоках», «и не напрасно».

Ранним утром 24 мая корабль был атакован тремя беспилотными катерами Вооруженных сил Украины, все три морских дрона были успешно поражены «огнём из штатного вооружения». При этом некоторые украинские эксперты утверждали, что беспилотники смогли достичь цели и повредить судно.