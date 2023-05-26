Москва, 26 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Управлением кризисом в отношениях Москвы и Вашингтона нужно заниматься независимо от того, кто станет президентом США в 2024 году. Об этом 26 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Надо заниматься управлением тотальным кризисом в российско-американских отношениях независимо от того, кто, как и когда придёт или не придёт к власти по итогам выборов будущего года в США», — сказал Рябков.

Он добавил, что не будет давать оценок по поводу предвыборной гонки в США, потому что России это «совершенно не касается».

По его словам, сегодня в отношениях России и США повестка дня убогая, а в некоторых аспектах несёт угрозу дальнейшего обострения.

Также дипломат отметил, что сегодня «дело зашло очень далеко» в консолидации правящей верхушки США на антироссийской основе, независимо от её партийной принадлежности. По его мнению, эта ситуация приобретает характер обстоятельства непреодолимой силы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рябков заявил, что санкции США в отношении Службы внешней разведки России не воспрепятствует контактам по линии спецслужб. По его словам, США периодически подводят под санкции российские организации совершенно произвольно, в силу «каких-то собственных умозаключений», для Москвы это вообще не проблема.