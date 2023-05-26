Нью-Йорк, США, 26 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Перевозившая российскую нефть индийская компания Gatik Ship Management с 3 июня лишится сертификатов у 21 судна из-за подозрений в нарушении санкций, сообщило 26 мая агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отозвать сертификаты у танкеров собирается британская фирма Lloyd’s Register, предоставляющая услуги по проверке мореходных качеств судов. Как отметили в компания, Lloyd’s Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью.

Также сообщается, что индийской Gatik недавно также пришлось поменять флаги на 36 своих судах из-за того, что Международный судовой реестр Сент-Китс и Невис снял с них свои.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Gatik Ship Management уже лишилась так называемого страхового покрытия и возмещения убытков, которые могут возникнуть при разливе нефти. Это произошло после того, как страховщик The American Club (Клуб страховщиков) узнал о намерении индийской компании перевозить нефть, приобретённую по ценам выше потолка, установленного G7. США, отмечало Bloomberg, таким образом попытались нанести удар по российскому «теневому» флоту России.

Страны G7, ЕС и Австралии с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

На фоне роста цен на нефть в Индии в середине апреля заявили, что планируют рассмотреть возможность закупки нефти у РФ выше установленного G7 уровня. После этого американский регулятор объявил, что обнаружил возможный обход установленного потолка цен.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Отмечается, что европейские чиновники ссылаются на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Речь идёт об 11-м пакете санкций против России, основой которого должны стать меры по снижению эффективности обхода санкций и использованию путей и транзакций, не поддающихся контролю ЕС.