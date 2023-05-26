Донецк, 26 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Следователи СК России установили данные в отношении двух тысяч иностранных наёмников, воюющих в рядах ВСУ, в суды передано уже 80 уголовных дел, сообщили 26 мая в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Глава СК Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецке, на котором заслушал доклады о результата расследований преступлений киевского режима. Рассматривался и вопрос о привлечении наёмников к уголовной ответственности. Установлены данные на граждан 71 страны, отметили в СК.

«Следствие установило данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 — Великобритании, 185 — Сирии, 70 — Канады и ряда других стран. В суды направлено 80 уголовных дел», — сообщается в Telegram-канале СК.

Работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества продолжается, добавили в Следственном комитете.

25 мая источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что на правом берегу Днепра на временно оккупированной Украиной части Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников, в том числе поляков и англичан. Количество наёмников в этой части региона в последнее время увеличивается, отметил источник.

Александр Бастрыкин 11 мая сообщил, что Следственный комитет установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран. В основном речь идёт о государствах Европы и США, которые таким образом помогают Киеву не только оружием, отметил глава СК.