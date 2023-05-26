Киев, 26 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Харьковской области загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Соответствующее видео 26 мая опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Дым от огня на нефтеперерабатывающем заводе

По его информации, в городе Мерефа под Харьковом после взрывов продолжается пожар на Утковском нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти также подтвердили факт пожара на предприятии.

Как передавало ИА Регнум, по Украине был нанесён комбинированный удар с применением стратегических бомбардировщиков и дронов «Герань»: вылет с базы Оленья и Энгельс осуществляли стратегические бомбардировщики Ту-95, также были применены дроны «Герань».

На Украине прогремела серия мощных взрывов. Взрывы прозвучали в Киеве, Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Харьковской области, Кривом Роге. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о четырёх взрывах в Днепре.