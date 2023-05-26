Москва, 26 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Тело 81-летнего советского писателя Виктора Коняхина обнаружили в квартире в Большом Рогожском переулке в Таганском районе столицы, оно пролежало там несколько дней. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

24 мая соседи одного из домов в Большом Рогожском переулке в Таганском районе Москвы вызвали полицию, они пожаловались на запах, исходящий из соседней квартиры. Прибывший на место наряд полиции вскрыл дверь и в одной из комнат обнаружил тело известного советского писателя Виктора Коняхина. Ему был 81 год.

«В квартире в Большом Рогожском переулке было обнаружено тело 81-летнего мужчины. Давность наступления смерти составляет около четырёх суток», — рассказал собеседник агентства.

Виктор Иванович Коняхин родился 18 февраля 1942 года. С 1975 года он являлся членом Союза литераторов. Он был автором и редактором таких газет, как «Остряк» и «Московский крокодил». Коняхин вел литературные кружки в московских школах и выпустил более 20 книг за годы творческой деятельности. Среди них множество сказок и произведений для детей в рамках серии «Библиотечка для родителей и воспитателей». Виктор Иванович участвовал в составлении сборников анекдотов и афоризмов, его рассказы печатались во многих отечественных газетах и журналах.