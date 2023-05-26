Ханой, 26 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления, заявил 26 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет», — сказал Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

Он добавил, что для этого нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления — первая, вторая и третья линия.

«С точки зрения технологий в целом, здесь у нас есть преимущества по некоторым видам», — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что в случае передачи Украине ядерного оружия России нужно будет наносить превентивный удар.

Также Медведев отметил, что пока власть на Украине сосредоточена в руках режима во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны. Рано или поздно договариваться придётся, поскольку всё всегда заканчивается диалогом, отметил он.