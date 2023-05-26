Медведев рассказал, что необходимо для удержания территории
Медведев: для удержания территории нужны танки, пехота и артиллерия
Ханой, 26 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления, заявил 26 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет», — сказал Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.
Он добавил, что для этого нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления — первая, вторая и третья линия.
«С точки зрения технологий в целом, здесь у нас есть преимущества по некоторым видам», — добавил зампредседателя Совбеза РФ.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что в случае передачи Украине ядерного оружия России нужно будет наносить превентивный удар.
Также Медведев отметил, что пока власть на Украине сосредоточена в руках режима во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны. Рано или поздно договариваться придётся, поскольку всё всегда заканчивается диалогом, отметил он.