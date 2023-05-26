Москва, 26 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Конфликтность в Арктическом регионе повышается. Об этом 26 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на круглом столе, посвящённом истории российских достижений в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Он отметил, что внимание к Арктическому региону возросло со стороны всего мирового сообщества, поэтому геополитически он становится всё более важной площадкой.

«К сожалению, повышается конфликтность в регионе», — сказал дипломат.

Он добавил, что в силу климатических изменений и новых технологий Арктика становится всё более доступной. При этом там есть ресурсы, которые крайне необходимы мировой экономике. Спрос на них будет расти, особенно в условиях энергоперехода.

Корчунов также подчеркнул, что крайне важной задачей России в Арктике является дальнейшее укрепление своего суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Корчунов заявил, что НАТО продолжает экспансию в Арктике и наращивание своего военного потенциала в регионе. По его словам, об этом говорят масштабы проводимых военных учений с привлечением неарктических стран. Он отметил, что усиливается курс Запада по продвижению собственных интересов в Арктике в ущерб интересам других стран. Поэтому нельзя исключать возможность эскалации обстановки в этом регионе.