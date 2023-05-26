Ростов-на-Дону, 26 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Задержан бывший исполнительный директор ростовского авиаприборного ремонтного завода Сослан Урумов, которого заподозрили в хищении при выполнении гособоронзаказа. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший исполнительный директор АО «Авиаприборный ремонтный завод» (г. Батайск) Сослан Урумов, проходящий по уголовным делам о хищении денежных средств государственного оборонного заказа и ПАО «Роствертол», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении него было возбуждено семь уголовных дел. Ранее подозреваемый в совершении мошенничества скрылся от следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Уточняется, что фигурант более полугода скрывался от стражей порядка в ЛНР и ДНР.

В материалах дела указано, что в результате совершенного фигурантом мошенничества, связанного с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа и фиктивным трудоустройством сотрудников в «Роствертол», был нанесён ущерб в размере 4 млн рублей.

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