Днепропетровск, Украина, 26 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. На юго-востоке Украины после объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, предупреждение в области было объявлено в 10:30 (совпадает с мск).

Как сообщило другое украинское издание «Зеркало недели», в результате обстрела пострадало транспортное предприятие и автозаправочная станция.

По словам главы Днепропетровской военной администрации Сергея Лысака, ВСУ сумели перехватить пять крылатых ракет и шесть дронов-камикадзе.

Ранее стало известно, что серия мощных взрывов прогремела в городах и областях Украины в ночь на пятницу 26 мая. СМИ и Telegram-каналы сообщили о многочисленных ракетных атаках ВС России.