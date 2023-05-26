Москва, 26 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, англосаксы не до конца осознают последствия своих действий и считают, что до этого не дойдет.

«Дойдет, при определённых условиях», — считает Дмитрий Медведев.

С 2020 года в России действует новая военная доктрина, позволяющая президенту применить превентивный ядерный удар в четырех случаях: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) её союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил о постоянных угрозах Запада в адрес России, в том числе ядерном шантаже.

«В ядерных делах Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную «прозрачность» в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности. В последнее десятилетие наша страна заметно повысила уровень транспарентности в отношении доктринальных установок в ядерной сфере, а также программ модернизации сил ядерного сдерживания», — пояснил журналистам 22 мая заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий «Группы семи».

Как сообщало ИА Регнум, в интервью телеканалу CNN 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование украинской армией американского оружия для ударов по Крыму не вызовет возражений у Вашингтона,. В ответ на это постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что Белый дом этими словами «по недомыслию или из злого умысла» одобрил развязывание ядерной войны.