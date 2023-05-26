Вашингтон, 26 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. США хотят заморозить конфликт на Украине и разделить её на два государства — по примеру Кореи. Об этом 26 мая заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

«В Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска в Западной Украине», — сказал Макгрегор.

По его словам, США хотят заморозки конфликта и разделения Украины, чтобы установить своё военное присутствие рядом с Россией, но Москва не позволит это сделать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что после поражения ВСУ Вашингтон может провести операцию на Украине совместно с силами НАТО. По его словам, это может произойти в последний момент, чтобы попытаться спасти украинскую власть от полного уничтожения.