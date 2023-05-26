Ханой, 26 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Пока власть на Украине сосредоточена в руках режима во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны. Об этом 26 мая заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — сказал он в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.

По словам Медведева, рано или поздно договариваться придётся, поскольку всё всегда заканчивается диалогом. Он уточнил, что для России ничего не поменяется, пока у власти Зеленский.

Затрагивая тему предлагаемых мирных планах по урегулированию украинского кризиса, Медведев отметил, что «все их нужно изучать».

Ранее замруководителя Совета безопасности России заявил, что на десятилетия может растянуться конфликт на Украине, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти.

Как сообщало ИА Регнум, директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс заявил, что он не видит готовности России к проведению мирных переговоров по Украине.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон считает, что время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины ещё не настало.