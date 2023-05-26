Геленджик, Краснодарский край, 26 мая, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Геленджика, сторонника украинских националистов, который готовил теракт на объекте правоохранительных органов. Об этом 26 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате проведённых мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин РФ 1981 года рождения

Задержанный планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.