Москва, 26 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства обороны России изъяли документы биозаповедника в Херсонской области, подтверждающие факт работы харьковского ветинститута над военно-биологическими проектами Соединённых Штатов. Об этом 26 мая заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кадр из видео Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов

«Документы подтверждают причастность харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта «Флу-Флай-Вей», — сказал он.

По данным российского оборонного ведомства, целью было изучение условий, в рамках которых передача возбудителей инфекций становится неконтролируемой и несёт риски для продовольственной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кириллов заявил, что Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовая часть сети — НИИ американских сухопутных войск имени Уолтера Рида.

По его словам, объём финансирования мероприятий в рамках утверждённых документов на предстоящие пять лет составляет около $90 млрд.