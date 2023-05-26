Москва, 26 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России получило информацию, которая в очередной раз доказывает, что Соединённые Штаты разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, получены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, который способен преодолеть межвидовой барьер. Об этом заявил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Он отметил, что речь идёт о документах, которые были изъяты военными из лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова в Херсонской области, этими материалами была подтверждена причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проектам США «Флу-Флай-Вей», «Пи-444» и «Ю-Пи-8».

Кириллов обратил внимание на то, что целью данных программ явилась оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми, в том числе создание рисков продовольственной безопасности.

Офицер отметил, что Пентагон активно ведёт изучение данных экономически значимых инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

«Это ещё раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия», — заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что оперативная группа Минобороны России совместно с сотрудниками Россельхознадзора и Федеральной службы безопасности подтвердила факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, которые обладают высоким эпидемическим потенциалом и способны преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%.

Кириллов уточнил, что сотрудники херсонского заповедника попытались оперативно ликвидировать отобранные биоматериалы, отключить холодильники, разрушить криохранилища с жидким азотом, но специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны смогли выявить следы генетического материала высокого патогенного гриппа птиц, авуловирусов, вируса болезни Ньюкасла.

Офицер напомнил, что уже сообщал о документально подтвержденном факте массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению специалистов, носил инфекционный характер.

Он обратил внимание на то, что на этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц в России и на территориях европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три млрд евро.

Кириллов напомнил, что с начала 2023 года в России было выявлено 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.

Он упомянул, что осенью 2022 года Соединённые Штаты обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, которая имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками как жизненно важный приоритет США.

«С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах», — уточнил офицер.

Как передавало ИА Регнум, начальник войск РХБЗ Минобороны РФ Игорь Кириллов заявил, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов Североатлантического альянса.

По его словам, представители НИИ американских сухопутных войск имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты «Ю-Пи-1» и «Ю-Пи-2», в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов украинского населения.

Кроме того, институт изучал антибиотикоустойчивость микроорганизмов, выделенных от военных ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 год.

В марте Минобороны называло имена причастных к военно-биологическим опытам на Украине. В частности, был назван глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Он организовывал взаимодействие минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения.