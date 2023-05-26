Краснодар, 26 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео. Кадры опубликовал 26 мая Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ранее сообщалось, что местные жители рассказали минимум о двух прогремевших в городе взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе дроны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 мая в Краснодаре произошёл хлопок. В здании, по которому, по предварительной версии, был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС.

Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО. Также очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом беспилотников.