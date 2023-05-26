Москва, 26 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Исключать вероятность того, что Польша действительно решится на прямую поддержку вооруженных групп белорусских националистов, нельзя, сообщил ИА Регнум военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Хотя в Белоруссии и размещено нестратегическое ядерное оружие России, но у Минска «нет формального права применять ядерное оружие без решения Москвы», и это обстоятельство вполне может служить фактором, который усиливает иллюзию безнаказанности в умах политиков, принимающих решения в Варшаве, считает эксперт.

Вместе с тем Литовкин отметил, что любое вооруженное формирование, которое окажется в Белоруссии без согласия Минска, станет законной целью как для белорусских силовиков, так и для ВС России.

Если такие формирования обратятся за внешней помощью, то они не смогут придать ожидаемой ими подмоге легитимность, подчеркнул Литовкин. Вмешательство под предлогом такого «обращения» в любом случае получит предельно жёсткий отпор, и «поляки будут иметь дело не только с белорусами, но и с Россией», добавил он.

«Если Польша без разрешения НАТО совершит вторжение, то сама будет в ответе за свои поступки. Если Польша так поступит, не имея мандата, то возможны в том числе удары и по её территории», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников заявил, что Белоруссия в видении Варшавы — это часть великой Польши от моря до моря, а заявление бывшего замглавы польского минобороны Вальдемара Скшипчака о подготовке поляков к белорусскому перевороту — очередное тому подтверждение.

Скшипчак заявил, что Варшава готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии, который, по мнению поляков, точно случится. Он отметил, что речь идёт именно о военной операции и нужно быть готовыми к поддержке войск, которые будут воевать против президента Белоруссии Александра Лукашенко.