Владимир, 26 мая, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве баллона с углекислотой в отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Баллон с газом

«В хирургическом отделении ОКБ вчера вечером разорвался баллон с углекислотой», — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

По словам губернатора, в настоящее время устанавливаются ущерб и причины произошедшего, операции проводятся в других отделениях.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Чите в пятиэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона. Вследствие этого в многоквартирном доме обрушилось два этажа. В результате инцидента пострадали семь человек.

В мае в подмосковном Раменском в жилом доме произошёл взрыв газа, один человек погиб. Отмечается, что инцидент произошел в четырёхэтажном жилом доме на улице Коминтерна.