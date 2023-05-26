Москва, 26 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Злоумышленники стали использовать новую схему мошенничества: чтобы выманивать деньги у жителей России, они угрожают их родственникам. Об этом 26 мая сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

На первом этапе злоумышленник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником правоохранительных органов или банка и говорит о необходимости «обезопасить средства». Если человек отказывается, то мошенник угрожает связаться с его родственниками.

Далее они действительно начинают звонить людям из ближайшего круга потенциальной жертвы, стремясь убедить их в реальности угрозы и повлиять на родственника.

Отмечается, что это достаточно опасный вид мошенничества, поскольку использует психологическое давление на человека через его родственников. Причём сведения о родственниках злоумышленники часто находят в соцсетях, поэтому не стоит указывать в профиле номера телефонов и информацию о близких людях.

По информации издания, к такому способу злоумышленники стали прибегать в последний месяц.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники стали обзванивать россиян по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков. Мессенджеры стали основным каналом активности мошенников. Злоумышленники могут совершать звонки по обычной телефонной связи, но если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то ему перезванивают по видеосвязи, имитируя работу в банковском офисе.

Ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки. Он отметил, что были случаи, когда злоумышленники создавали дипфейки для написания постов в соцсетях со ссылкой на мошенническую страницу. По его словам, мошенники постоянно эволюционируют, потому что люди уже привыкли не доверять картинкам. Поэтому теперь начали создавать дипфейковые видео.