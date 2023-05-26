Вашингтон, 26 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. ВСУ будут подвергнуты сильному обстрелу со стороны Вооружённых сил России в ходе анонсированного контрнаступления. Об этом сообщило издание Financial Times.

Станислав Красильников/ТАСС Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1»

В материале отмечается, что прорвать многочисленные российские оборонительные линии без тяжёлых потерь будет очень сложно.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли обратил внимание на то, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнутся с мощными укреплениями, которые были специально разработаны для того, чтобы направить украинских военных в районы, где они попадут под сильный огонь.

По его словам, даже если ВСУ смогут пробить первую линию обороны, то у российских войск будет достаточно времени для укрепления следующих.

Как передавало ИА Регнум, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис написал, что ситуация на Украине смещается в сторону России, независимо от того, насколько это нравится или не нравится Западу. При этом киевская власть сталкивается с дилеммой: продолжать сейчас противостояние или сохранить силы для летнего наступления российской армии? Ведь война на Украине теперь идёт по пути России, которая добилась тактических и оперативных улучшений.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Политик считает, что конфликты будут возникать снова и снова.