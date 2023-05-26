Донецк, 26 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Следователи СКР попали под повторный обстрел Калининского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили 25 мая ТАСС в силовых структурах ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Сотрудник СК РФ

«На момент второго обстрела здания НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК», — сообщили в силовых структурах.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ города Донецка было повреждено здание Научно-исследовательского института (НИИ), погиб один человек.

ВСУ выпустили по мирным кварталам Калининского района Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня.