Киев, 26 мая, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Украинские паблики опубликовали ролик с телом застреленного командира батальона ВСУ, которого, как сообщается, убил ротный командир после того, как комбат захотел отправить солдат в заведомо безуспешный бой. Об этом 26 мая написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Российские журналисты сделали вывод, что видео выглядит достоверно, при этом они назвали его возможным фейком ВСУ. Военкорам показалось подозрительным поведение медсестры, которая решила оказать первую помощь раненому в голову мужчине при помощи салфеток и бинта.

«Видео расходится с украинской стороны, выглядит, с одной стороны, относительно достоверно, но медсестра с салфетками? Разве что от шока», — пишут журналисты, добавляя, что в последнее время украинской стороной вбрасываются фейки для последующего разоблачения.

Как передавало ИА Регнум, солдаты 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали, что командиры ВСУ «жестоко и подло» убили их сослуживца. Отмечается, что после «жестокого и подлого» убийства военнослужащего ВСУ солдаты написали обращение к командованию, в котором попросили провести проверку по данному факту. Под обращением они собрали подписи сослуживцев на пяти листах.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Гребенкина, употребление наркотиков военнослужащими ВСУ чрезвычайно распространено, оно превратилось в «норму» ввиду того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой.