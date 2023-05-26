Москва, 26 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовая часть сети — НИИ сухопутных войск США им. Уолтера Рида. Об этом 26 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

В Ведомстве добавили, что документы подтверждают участие американского института в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих Вооружённых сил Украины.

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