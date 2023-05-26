Сочи, Краснодарский край, 26 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Московские футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку. Об этом написал журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости Артём Макарчук

По информации источника, велика вероятность ухода 27-летнего защитника из «Сочи» во время летнего трансферного окна. Причём наиболее вероятен его переход в ЦСКА.

Отмечается, что «Сочи» пока не готов отпускать футболиста, поскольку ещё не нашёл ему замену. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Макарчук перешёл в «Сочи» из калининградской «Балтики» в феврале 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.