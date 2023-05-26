Москва, 26 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Трое бойцов Росгвардии удалось вернуть на Родину из украинского плена. Военнослужащих доставили в Москву для оказания необходимой медицинской помощи, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Валерий Мельников/РИА Новости Обмен военнопленными

«В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что бойцы Росгвардии находились в плену более восьми месяцев. В ходе боёв у военных закончились боеприпасы. В течение недели росгвардейцы пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Тем не менее группа попала в засаду.

Помощник директора Росгвардии Юрий Котов выразил благодарность всем, кто принимал участие в освобождении военнослужащих. Он также уточнил, что бойцов доставили в Москву, им будет оказана необходимая медпомощь.

В пресс-службе добавили, что возвращённые из плена выразили желание продолжить службу в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной. По её словам, обмен пленными был произведён российской ЧВК.