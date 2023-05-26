Москва, 26 мая, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Глава комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать объединённый штаб по охране границы с Украиной и вооруженные подразделения территориальной обороны при местных отделениях МВД или ФСБ. В беседе с РБК он пояснил, что такой штаб необходим для координации работы всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

В пример депутат привёл ситуацию в Белгородской области, куда несколько дней назад прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ): получили ранения 13 мирных граждан, погиб житель села Козинка. По оценке Андрея Картаполова, после случившегося в данном регионе находится достаточно много представителей силовых ведомств, но все они «не сведены в единую структуру и в единую систему». Напомнив о создании единого штаба во времена проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе, Картаполов сказал, что это был «полезный исторический опыт». Речь, по его словам, идет о необходимости функционирования самодостаточного штаба, которому будут подчиняться все силовики, все структуры, которые есть на территории. Также Картаполов высказался относительно вооружения территориальной обороны, предложив соответствующим образом урегулировать их правовой статус.

Инициативу с предоставлением права на использование оружия для членов подразделений территориальной обороны обнародовал также 25 мая губернатор Курской области Роман Старовойт. По его мнению, участники народной дружины должны быть экипированы, они должны пройти курсы использования тактических приёмов и автоматического оружия. Тем временем власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, приграничная с Украиной территория постоянно подвергается обстрелу и диверсиям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо попытки прорыва ДРГ в районе погранперехода «Грайворон», известно о гибели при задержании неизвестного мужчины, который пробирался на территорию Ростовской области со взрывчаткой. Всего на территории данного региона российские военные в ходе контртеррористической операции уничтожили более 70 украинских диверсантов, сообщала 23 мая пресс-служба Минобороны России.