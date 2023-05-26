Ростов-на-Дону, 26 мая, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Вечером 25 мая в районе Морозовска Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил глава региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны «Стрела-10»

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», — написал он.

Глава региона добавил, что военные выполняют свою работу, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в соцсетях распространили видео полёта неизвестного объекта в небе. Также сообщалось, что система ПВО сработала в районе военного аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодаре в ночь на пятницу 26 мая произошло минимум два взрыва. Очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом беспилотников.

По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО.